Популярность и коррупция. Как правил Жак Ширак

Бывший президент Франции Жак Ширак умер в возрасте 86 лет. За его правления во Франции начали расплачиваться евро и страна признала свою причастность к депортации евреев.

Жак Ширак управлял Францией с 1995 по 2007 год – по длительности непрерывного пребывания у власти ему до сих пор практически нет равных в Европе. Всего политическая карьера Ширака длилась более 40 лет. До президентства он дважды занимал пост премьер-министра страны — в 1974-1976 годах и в 1986-1988 годах. Второй премьерский срок Ширак совмещал с должностью мэра Парижа. Он руководил столицей Франции на протяжении 18 лет.

Чем запомнился миру президент, который умер 26 сентября на 87 году жизни.

Последователь де Голля

Жак Рене Ширак родился в семье управляющего банком, который впоследствии стал директором самолетостроительной компании Dassault. Во время учебы в престижной Национальной школе администрации, где готовят элиту государственных служащих Франции, он увлекался идеями коммунизма и пацифизма.

Ширак служил в армии и был ранен во время колониальной войны в Алжире. В 60-е годы он был помощником последователя де Голля, премьер-министра Жоржа Помпиду.

Переломным для голлистов стал 1964 год. Ширак, уже находившийся в центре политической жизни страны, возглавил борьбу против официального кандидата от голлистской партии на пост президента Жака Шабан-Дельмаса и поддержал Валери Жискар д'Эстэна. В знак благодарности ставший президентом д'Эстэн в 1974 году назначил Ширака премьер-министром. Ему был всего 41 год.

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Мэр Парижа и снова премьер

В 1977 году Ширак был избран мэром Парижа. На этом посту он провел 18 лет.

В 1981 году он без успеха принял участие в выборах, проиграв социалисту Франсуа Миттерану.

В 1986 году, в период "сосуществования" между левыми и правыми во французской политике, Миттеран вновь сделал Ширака премьер-министром. Однако отношения между двумя политиками оставались напряженными. Ширак считал, что президент слишком вмешивается в полномочия главы правительства.

Сторонник ЕС

Как политик, Ширак прошел радикальную трансформацию - от решительного антиевропейского настроя своего учителя и предшественника де Голля до активной приверженности идее европейской конституции, отвергнутой французскими избирателями.

Именно под руководством Ширака Франция вступила в еврозону.

Его мечта о Европе, возглавляемой Францией и Германией, пошла ко дну после того, как с расширением ЕС в альянс вступили новые страны-члены из Восточной Европы и это радикально изменило прежний баланс власти.

В мае 2005 года Франция решительно отвергла проект конституции ЕС, которую поддерживал Ширак.

EPA Ширак и канцлер Германии Ангела Меркель

Жесткость

Репутация Ширака укрепилась благодаря его позиции по войне в Ираке.

Его отказ участвовать в какой-либо интервенции привел в ярость многих в США и осложнил отношения между ним и британским премьером Тони Блэром, однако Ширак оставался непреклонен.

"У Америки в этом деле своя собственная точка зрения. Американский президент говорит, что не изменит своей позиции, и я это полностью понимаю. У Франции - собственная позиция, и она также не собирается ее менять", - заявил Ширак в 2004 году.

"Но это не означает, что мы относимся друг к другу неуважительно", - добавил он.

Коррупция

В 2011 году экс-президент был приговорен к условному тюремному сроку по обвинениям в коррупции, связанным с его пребыванием на посту мэра Парижа.

Суд признал Ширака виновным в мошенничестве. Коррупционный скандал касался выплат членам его партии Объединение в поддержку республики за работу на несуществующих должностях.