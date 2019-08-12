"Давление" Трампа на Зеленского: информатор рассказал подробности

Трамп не пустил вице-президента Майка Пенса на инаугурацию Зеленского, а адвокат Трампа Руди Джулиани связывался с Богданом, Ермаковым и Бакановым. К тому же в давлении на Зеленского мог быть замешан Курт Волкер.

Президент США Дональд Трамп дал указание вице-президенту Майку Пенсу отменить запланированный визит на инаугурацию президента Владимира Зеленского. Об этом заявил информатор в разведке США, полный текст сообщения которого появился на сайте Комитета по разведке Конгресса США в четверг, 26 сентября.

"Я узнал от чиновников США, что примерно 14 мая президент проинструктировал вице-президента Пенса отменить запланированный визит в Украину на инаугурацию Зеленского 20 мая, вместо него делегацию возглавил секретарь по энергетике Рик Перри", - сообщает информатор.

По его словам, чиновники сообщили ему, что Трамп якобы не хочет встречаться с Зеленским до тех пор, пока он не увидит, как тот решит действовать, став президентом.

Однако он подчеркнул, что не знает, означало ли это, что разговор или встреча Трампа с Зеленским будут зависеть от готовности Зеленского "принять мяч" по поводу расследования против сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена и якобы имевших место попытках Украины вмешаться в американские выборы.

"Я также узнал от нескольких должностных лиц США, что, по сообщениям, приблизительно 2 августа Джулиани отправился в Мадрид, чтобы встретиться с одним из советников президента Зеленского, Андреем Ермаком. Официальные представители США охарактеризовали эту встречу, о которой в то время не сообщалось публично, как "прямое продолжение" разговора президента (Трампа – ред.) с Зеленским о "рассмотренных ими делах", - заявил информатор об адвокате Дональда Трампа Руди Джулиани.

По словам информатора, у Джулиани также могли быть и другие контакты.

"Отдельно несколько должностных лиц США сказали мне, что Джулиани, по сообщениям, в частном порядке связался с различными другими советниками Зеленского, включая руководителя Офиса Андрея Богдана и исполняющего обязанности (на то время - ред.) председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Я не знаю, встречались ли эти должностные лица с Джулиани или разговаривали с ним, но несколько официальных лиц США сообщили мне, что Ермак и Баканов намеревались поехать в Вашингтон в середине августа", - сообщил информатор.

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер встретился с Зеленским и "многими украинскими политическими фигурами" через день после того, как президент Украины беседовал по телефону с Трампом. Волкера на этих встречах сопровождал посол США в Европейском союзе Гордон Сондланд.

"Согласно многим сообщениям об этих встречах, которые я получил от разных американских чиновников, посланники Волкер и Сондланд советовали украинскому руководству, как "вести себя" ("navigate") в отношении требований, которые президент (Трамп - ред.) высказал мистеру Зеленскому", - сказано в заявлении информатора.

Напомним, что ранее в Конгрессе опубликовали рассекреченый доклад работника спецслужб, которого обеспокоил разговор Трампа с Зеленским.

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