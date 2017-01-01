США расширили санкции против России из-за Сирии

Министерство финансов США в четверг, 26 сентября, объявило о введении санкций в отношении трех российских граждан, работающих на компанию Совфрахт, а также пяти судов.

Санкции вводятся за поставки топлива Вооруженным силам России в Сирии.

В частности, под санкции попали фирма Maritime Assistance, которая, как говорится в сообщении Минфина США, является "подставной компанией" Совфрахта, а также ее сотрудники Иван Окороков, Карен Степанян и Илья Логинов. В черный список также внесены суда Язь, Сиг, Судак, Пассат и ОТ-2077.

В заявлении Минфина говорится, что таким образом ликвидировали "схему обхода санкций", направленную на содействие "доставке авиационного топлива российским силам, действующим в Сирии".