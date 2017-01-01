США расширили санкции против России из-за Сирии
Минфин США включил в санкционный список трех граждан России, а также пять судов за за поставки топлива Вооруженным силам РФ в Сирии.
Министерство финансов США в четверг, 26 сентября, объявило о введении санкций в отношении трех российских граждан, работающих на компанию Совфрахт, а также пяти судов.
Санкции вводятся за поставки топлива Вооруженным силам России в Сирии.
В частности, под санкции попали фирма Maritime Assistance, которая, как говорится в сообщении Минфина США, является "подставной компанией" Совфрахта, а также ее сотрудники Иван Окороков, Карен Степанян и Илья Логинов. В черный список также внесены суда Язь, Сиг, Судак, Пассат и ОТ-2077.
В заявлении Минфина говорится, что таким образом ликвидировали "схему обхода санкций", направленную на содействие "доставке авиационного топлива российским силам, действующим в Сирии".
В МИД России новые санкции назвали абсолютно неприемлемыми, сообщает ТАСС.
"Это, видимо, продолжение старой американской политики, которая основана на односторонних санкциях, национальных санкциях, которые мы считаем абсолютно неприемлемыми", - сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.
Напомним, 26 августа вступил в силу второй пакет санкций США в отношении России по делу об отравлении в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
А 12 сентября ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России.
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