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США расширили санкции против России из-за Сирии

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Минфин США включил в санкционный список трех граждан России, а также пять судов за за поставки топлива Вооруженным силам РФ в Сирии.
США ввели новые санкции против России
США ввели новые санкции против России
Getty Images
Министерство финансов США в четверг, 26 сентября, объявило о введении санкций в отношении трех российских граждан, работающих на компанию Совфрахт, а также пяти судов.
 
 
Санкции вводятся за поставки топлива Вооруженным силам России в Сирии. 
 
В частности, под санкции попали фирма Maritime Assistance, которая, как говорится в сообщении Минфина США, является "подставной компанией" Совфрахта, а также ее сотрудники Иван Окороков, Карен Степанян и Илья Логинов. В черный список также внесены суда Язь, Сиг, Судак, Пассат и ОТ-2077.
 
В заявлении Минфина говорится, что таким образом ликвидировали "схему обхода санкций", направленную на содействие "доставке авиационного топлива российским силам, действующим в Сирии".

В МИД России новые санкции назвали абсолютно неприемлемыми, сообщает ТАСС.

"Это, видимо, продолжение старой американской политики, которая основана на односторонних санкциях, национальных санкциях, которые мы считаем абсолютно неприемлемыми", - сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

Напомним, 26 августа вступил в силу второй пакет санкций США в отношении России по делу об отравлении в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

А 12 сентября ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России.

 

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Теги: Россия, США, Сирия, санкции, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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