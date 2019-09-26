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Экс-глава "ДНР" стал мэром в России

Комментариев: 1
Дмитрий Трапезников, который пробыл главой "ДНР" неделю, стал главой администрации столицы Калмыкии.
Дмитрий Трапезников
Дмитрий Трапезников
novosti.dn.ua

В России депутаты Элистинского городского собрания в Калмыкии в четверг, 26 сентября, избрали новым главой администрации Дмитрия Трапезникова, сообщает Интерфакс.

"По решению депутатов главой стал Трапезников, его кандидатуру предложил глава Калмыкии Бату Хасиков", - сказал собеседник агентства.

Трапезников в 1982 году вместе с семьей переехал в Донецк. С 2010 по 2012 год он работал заместителем главы районного совета Петровского района Донецка.

После убийства 31 августа 2018 года главы "ДНР" Александра Захарченко Трапезников стал главой "республики", но уже 7 сентября его сменил Денис Пушилин.

 

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Теги: Россия, мэр, ДНР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
colavova    26.09.2019, 19:34
Оценка:  +2
colavova
награда нашла героя))
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