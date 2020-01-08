В Конгрессе обвинили Трампа в попытке скрыть давление на Зеленского

Президент Дональд Трамп нарушил свою присягу и расследование продолжится, отметила Нэнси Пелоси.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обвинила администрацию президента США Дональда Трампа в том, что та пыталась скрыть информацию из его телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом она сказала на пресс-конференции в четверг, 26 сентября.

По словам Пелоси, после публикации расшифровки разговора Трампа и Зеленского ее отношение к произошедшему не изменилось. Представленные факты дают основание полагать, что Трамп нарушил президентскую присягу, поэтому процедура импичмента будет продолжена

"Факты очевидны, президент (Трамп – ред.) нарушил свою присягу. Расследование продолжится. Мы пойдем дальше... Будем продолжать устанавливать факты", – сказала Пелоси.

Также она обвинила Трампа в попытке скрыть информацию.

"Когда у вас есть система электронного хранения информации, предназначенная специально для целей национальной безопасности, и у вас есть что-то, что может служить политическим интересам президента, и вы решаете, что не хотите, чтобы люди об этом знали и прячете это в другом месте – это сокрытие", – заявила Пелоси.

Она не стала говорить о том, как именно будет развиваться процесс импичмента. Пока в центре внимания, сказала Пелоси – история с Украиной, но пока неясно, ограничится ли расследование лишь этим эпизодом.

Напомним, телефонный разговор Трампа с Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале процедуры импичмента.

В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

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