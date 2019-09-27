В России задержали 260 браконьеров из КНДР

Шхуны браконьеров задержали в исключительных экономических водах России. Было изъято около 30 тысяч туш незаконно добытого кальмара.

Российские пограничники задержали еще три северокорейские шхуны за браконьерство в исключительных экономических водах России. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя пресс-группы Погрануправления ФСБ по Приморскому краю.

Сообщается, что на трех шхунах и пяти мотоботах находились 262 северокорейских рыбака. У браконьеров изъяты около 30 тысяч туш незаконно добытого кальмара и запрещенные орудия лова.

Нарушители доставлены в порты Находка и Посьет для расследования.

Это уже второе за сентябрь громкое задержание большой группы браконьеров из КНДР российскими пограничниками. Так, вечером 17 сентября замеченные в акватории Японского моря браконьеры напали на проверявших их сотрудников погрануправления, в результате чего пострадали четверо пограничников и погиб один из нападавших. По итогам операции был задержан 161 браконьер.

Напомним, в Азовском море морская охрана поймала браконьеров с 87 калканами и 70 метрами сетей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet