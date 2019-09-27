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В России задержали 260 браконьеров из КНДР

Комментариев: 3
Шхуны браконьеров задержали в исключительных экономических водах России. Было изъято около 30 тысяч туш незаконно добытого кальмара.
Россияне задержали браконьеров и КНДР
Россияне задержали браконьеров и КНДР
gazeta.ru

Российские пограничники задержали еще три северокорейские шхуны за браконьерство в исключительных экономических водах России. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя пресс-группы Погрануправления ФСБ по Приморскому краю.

Сообщается, что на трех шхунах и пяти мотоботах находились 262 северокорейских рыбака. У браконьеров изъяты около 30 тысяч туш незаконно добытого кальмара и запрещенные орудия лова.

Нарушители доставлены в порты Находка и Посьет для расследования.

Это уже второе за сентябрь громкое задержание большой группы браконьеров из КНДР российскими пограничниками. Так, вечером 17 сентября замеченные в акватории Японского моря браконьеры напали на проверявших их сотрудников погрануправления, в результате чего пострадали четверо пограничников и погиб один из нападавших. По итогам операции был задержан 161 браконьер.

Напомним, в Азовском море морская охрана поймала браконьеров с 87 калканами и 70 метрами сетей.

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Теги: Россия, Северная Корея, браконьеры, КНДР, задержание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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foster12    27.09.2019, 11:16
Оценка:  +1
foster12
Да отдайте им этих кальмаров...
Они там с голоду подохнут
Люблю_Украину    27.09.2019, 11:14
Оценка:  0
Люблю_Украину
как оно плавает, если это реальное фото конечно)
Джо-кер    27.09.2019, 11:06
Оценка:  +1
Джо-кер
Сначала корейцы выловят все природные ресурсы из моря, а потом начнут кацапов жрать с голодухи.
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