Трамп отреагировал на публикацию жалобы спецагента

Американский президент назвал жалобу позором и отметил, что лучшее доказательство его невиновности - слова Зеленского.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию доклада работника разведки о его разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, назвав его "охотой на ведьм и обманом". Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Я только что посмотрел это по телевизору. Это позор для нашей страны. Это еще одна охота на ведьм. С этим мы столкнулись снова. Это Адам Шифф и его команда сочиняют истории и сидят там, как благочестивые, как бы вы их ни называли. Это просто... действительно, это позор", - заявил Трамп журналистам в штате Мэриленд.

При этом Трамп обвинил демократов в неспособности выполнять какую-либо работу для страны.

Он считает, что Демократическая партия США проиграет выборы и именно по этой причине раздувает скандалы, подобные тому, который связан с его телефонным разговором с Зеленским в июле.

По его словам, председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, демократ Адам Шифф не заслуживает доверия.

"Информатор c информацией из вторых рук? Еще одна фальшивая новость! Посмотрите, что было сказано об очень хорошем, без давления на собеседника, звонке", - написал Трамп в Twitter.

Трамп сетует, что Адам Шифф не сообщил о том, что Джо Байден сам шантажировал украинское руководство во время его пребывания в должности вице-президента США, когда требовал уволить прокурора в обмен на выделение помощи Вашингтона.

"Но Адам Шифф не говорит о том, что Джо Байден и его сын уходят с миллионами долларов из Украины, а затем миллионами долларов из Китая…Он не говорит о том, что Джо Байден требует уволить прокурора, и если этот прокурор не будет уволен, он не выделит деньги из Соединенных Штатов Америки", - отметил Трамп.

Американский президент считает, что его телефонный разговор с Зеленским был безупречным и украинский президент сам это подтвердил.

"Президент Украины сказал, что я не оказывал на него давления, чтобы он делал что-то плохое. Лучшего свидетельства и быть не может! Байден же, будучи вице-президентом, вместе со своим сыном, напротив, заработали миллионы долларов путем запугивания президента Украины. Они также награбили миллионы в Китае. Это плохо!" - написал Трамп.

Как сообщалось, жалоба на разговор Трампа с Зеленским была опубликована накануне.

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