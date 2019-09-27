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В РФ показали пуск крылатой ракеты вблизи Аляски

Комментариев: 7
Расчет российского комплекса Бастион впервые в истории выполнил пуск крылатой ракеты Оникс с территории Чукотки.

Минобороны России в пятницу, 27 сентября, опубликовало видео учебного пуска крылатой ракеты Оникс из берегового комплекса Бастион на Чукотке.

На видео показан момент запуска ракеты и погрузки берегового ракетного комплекса на десантный корабль.

Как сообщили в Минобороны РФ, расчет комплекса Бастион впервые в истории выполнил пуск крылатой ракеты Оникс с территории Чукотского автономного округа. "Полет крылатой ракеты прошел в штатном режиме. В установленное время она успешно поразила судно-мишень на дистанции более 200 километров", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что безопасное выполнение ракетной стрельбы обеспечивали около 10 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин направил НАТО письмо с предложением о моратории на размещение ракет малой и средней дальности. В ответ альянс призвала Россию уничтожить систему SSC-8.

 

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Теги: Россия, ракета, видео, ракеты, вооружение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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WTF2wtf    27.09.2019, 14:16
Оценка:  +1
WTF2wtf
Советские "Ониксы" еще летают
WTF2wtf    27.09.2019, 13:40
Оценка:  +5
WTF2wtf
Опущенный российской оккупацией Донбасс радуется и "плачет от умиления" от этого путинского говна ...
Оккупанты херовы ...
WTF2_сосет_хyй    27.09.2019, 13:50
Оценка:  -8
WTF2_сосет_хyй
гавно у тебя в башке, харош жрать каптагон и запивать гледом, дырявый)))))
WTF2wtf    27.09.2019, 13:54
Оценка:  +4
WTF2wtf
Опять ублюдочный НАЦИСТ и УБИЙЦА "Nikolas_Adver" вылез ...
WTF2_сосет_хyй    27.09.2019, 13:56
Оценка:  -8
WTF2_сосет_хyй
иди работай, соси дальше, не отвлекайся)))))
WTF2_сосет_хyй    27.09.2019, 14:01
Оценка:  -7
WTF2_сосет_хyй
фобко многостаночное, просто нахyй)))))
Андрей_и_Богдан    27.09.2019, 13:27
Оценка:  +4
Андрей_и_Богдан
В ответ штаты покажут кино как пускали ракету на Аляске?
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