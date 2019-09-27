В РФ показали пуск крылатой ракеты вблизи Аляски

Расчет российского комплекса Бастион впервые в истории выполнил пуск крылатой ракеты Оникс с территории Чукотки.

Минобороны России в пятницу, 27 сентября, опубликовало видео учебного пуска крылатой ракеты Оникс из берегового комплекса Бастион на Чукотке.

На видео показан момент запуска ракеты и погрузки берегового ракетного комплекса на десантный корабль.

Как сообщили в Минобороны РФ, расчет комплекса Бастион впервые в истории выполнил пуск крылатой ракеты Оникс с территории Чукотского автономного округа. "Полет крылатой ракеты прошел в штатном режиме. В установленное время она успешно поразила судно-мишень на дистанции более 200 километров", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что безопасное выполнение ракетной стрельбы обеспечивали около 10 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин направил НАТО письмо с предложением о моратории на размещение ракет малой и средней дальности. В ответ альянс призвала Россию уничтожить систему SSC-8.

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