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В ЕК возмутились упреками Трампа насчет Украины

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Упреки Дональда Трампа в сторону Евросоюза из-за якобы недостаточной поддержки Украины возмутительны, считают в Брюсселе.
Брюссель с возмущением отреагировал на упреки Трампа по поводу Украины
Брюссель с возмущением отреагировал на упреки Трампа по поводу Украины

Спецпредставитель президента Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок заявил, что упреки Дональда Трампа в недостаточной поддержке Украины Европейским Союзом возмутительны. Об этом он заявил немецкому изданию ARD в пятницу, 27 сентября.

В обнародованном тексте телефонного разговора Трампа и Зеленского президент США критиковал Германию, заявляя, что она ничего не делает для Украины, а Владимир Зеленский с ним соглашался. Трамп также критиковал в целом Евросоюз.

"Обвинять нас в этом - возмутительно", - сказал Эльмар Брок, спецпредставитель Европейской комиссии по вопросам Украины.

Он напомнил, что с 2014 года Европейский Союз предоставил Украине гранты и кредиты на сумму 11 млрд евро.

"И это еще без учета поддержки со стороны Европейского инвестиционного банка", - сказал он.

Брок добавил, что соглашение о свободной торговле с ЕС в пять раз увеличило украинский экспорт томатов, птицы, сырья, текстиля, металлопродукции и основных промышленных товаров.

"Экспорт из Украины в Европейский Союз резко вырос", - подчеркнул он.

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Теги: Украина, США, ЕС, Украина-ЕС, Украина-США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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