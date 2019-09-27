В опубликованной стенограмме беседы Трампа и Зеленского только 5 из 30 минут - демократы

Конгрессмены от Демпартии США требуют опубликовать полную версию стенограммы.

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Опубликованная стенограмма беседы президента Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа не является полной. Об этом заявила конгрессмен-демократ Марси Каптур на брифинге 25 сентября.

Это примерно пять минут из разговора, который длился около 30 минут. Мы хотим полную стенограмму, - заявила Каптур.

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В брифинге приняли участие восемь конгрессменов-демократов. Они осудили действия Трампа и выразили поддержку украинскому правительству. По их словам, новая власть в Киеве заслуживает поддержки перед лицом российской агрессии.

Конгрессмен Уильям Киттинг также добавил, что поддержка Украины со стороны Конгресса сохраняется, поскольку она “не может быть обусловлена чем-то вроде просьб президента об услуге“ и она не зависит от того, “кто предпочитает останавливаться в Трамп-тауэр, приехав в США“.

Напомним, 24 сентября Белый дом опубликовал стенограмму скандального разговора Трампа и Зеленского.

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