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В опубликованной стенограмме беседы Трампа и Зеленского только 5 из 30 минут - демократы

Комментариев: 2
Конгрессмены от Демпартии США требуют опубликовать полную версию стенограммы.
Демократы требуют опубликовать полную версию стенограммы
Демократы требуют опубликовать полную версию стенограммы
Кадр из видео

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Опубликованная стенограмма беседы президента Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа не является полной. Об этом заявила конгрессмен-демократ Марси Каптур на брифинге 25 сентября.

Это примерно пять минут из разговора, который длился около 30 минут. Мы хотим полную стенограмму, - заявила Каптур.

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В брифинге приняли участие восемь конгрессменов-демократов. Они осудили действия Трампа и выразили поддержку украинскому правительству. По их словам, новая власть в Киеве заслуживает поддержки перед лицом российской агрессии.

Конгрессмен Уильям Киттинг также добавил, что поддержка Украины со стороны Конгресса сохраняется, поскольку она “не может быть обусловлена чем-то вроде просьб президента об услуге“ и она не зависит от того, “кто предпочитает останавливаться в Трамп-тауэр, приехав в США“.

Напомним, 24 сентября Белый дом опубликовал стенограмму скандального разговора Трампа и Зеленского.

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Теги: Владимир Зеленский, Дональд Трамп
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Комментариев (3)
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Peyot    27.09.2019, 15:32
Оценка:  0
Peyot
ох и вляпались эти две шестерки кремля. Демократы дожмут трампа на полную версию. А после этого уже наша Очередь требовать от клоуна стенограм общения с его шефом из кремля!
Антибес    27.09.2019, 14:57
Оценка:  0
Антибес
Все хотят видеть полную версию!Полную версию-в студию!
WTF2wtf    27.09.2019, 16:03
Оценка:  +1
WTF2wtf
Бот из раши,
сейчас поднимают вопрос о возможной публикации стенограмм разговоров Трампа с путиным.
А это гораздо интересней для америкосов будет ...
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