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Конгресс США одобрил продажу Польше истребителей F-35

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Конгресс США согласился продать Польше 32 современных самолетов F-35. Стоимость контракта - $6,5 млрд.
Истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35
Истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35
U.S. Air Force/R. Nial Bradshaw

Конгресс США выразил согласие на продажу Польше 32 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Об этом заявил в пятницу, 27 сентября, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter.

"Конгресс США выразил согласие на продажу Польше 32 современных самолетов F-35. Это один из последних шагов перед заключением договора, но это не конец нашей работы. Мы сделаем все возможное, чтобы получить как можно более выгодную цену", - написал Блащак.

Напомним, в прошлом году президент Польши Анджей Дуда попросил США о размещении постоянной американской военной базы, предложив назвать ее Форт Трамп. По словам польского лидера, вопрос создания такой базы уже решен и остались технические моменты.

США усиливают военное присутствие в Польше

 

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Теги: Польша, США, самолет, торговля, конгресс, истребитель, самолеты, продажа
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Источник: korrespondent.net

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