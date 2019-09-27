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Кремль прокомментировал публикацию стенограммы Трамп-Зеленский

Комментариев: 1
Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что такая информация имеет гриф "секретно" или "совершенно секретно".
Дмитрий Песков прокомментировал публикацию стенограммы переговоров президента США
Дмитрий Песков прокомментировал публикацию стенограммы переговоров президента США
AP

Кремль надеется, что в отношениях РФ и США дело не дойдет до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнул, что обычно такая информация остается секретной, сообщает в пятницу, 27 сентября, ТАСС.

Комментируя по просьбе журналистов публикацию стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, представитель Кремля отметил, что, "конечно, это практика достаточно необычная - такая публикация".

"Как правило, материалы подобных бесед на уровне глав государств носят гриф - или "секретно", или "совершенно секретно". Это обычная мировая практика и, как правило, конечно это не публикуется", - пояснил Песков.

По его словам, "в любом случае с Украиной это было сделано по взаимному согласованию".

"Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем, весьма серьезных, до подобных ситуаций мы не дойдем", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Отвечая на вопрос, готов ли Кремль дать "добро" на публикацию стенограммы, если это понадобится американским партнерам, Песков подчеркнул: "Здесь не может быть какого-то эвентуального ответа. Здесь нужно рассматривать каждый конкретный случай". При этом Песков добавил, что к России с таким предложением еще никто не обращался.

Представитель Кремля также настаивает, что публикация стенограммы разговора Трампа и Зеленского - исключительно внутреннее дело США, в которое Россия не собирается никак вмешиваться.

Напомним, телефонный разговор Трампа с Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале процедуры импичмента.

В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

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Теги: Россия, Украина, Россия-США, США, переговоры, Дмитрий Песков
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
dimasvetik    27.09.2019, 14:56
Оценка:  +1
dimasvetik
сцикотно! ведь Америка может опубликовать стенограму и без разрешении москвы
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