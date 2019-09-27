Кремль прокомментировал публикацию стенограммы Трамп-Зеленский

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что такая информация имеет гриф "секретно" или "совершенно секретно".

Кремль надеется, что в отношениях РФ и США дело не дойдет до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнул, что обычно такая информация остается секретной, сообщает в пятницу, 27 сентября, ТАСС.

Комментируя по просьбе журналистов публикацию стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, представитель Кремля отметил, что, "конечно, это практика достаточно необычная - такая публикация".

"Как правило, материалы подобных бесед на уровне глав государств носят гриф - или "секретно", или "совершенно секретно". Это обычная мировая практика и, как правило, конечно это не публикуется", - пояснил Песков.

По его словам, "в любом случае с Украиной это было сделано по взаимному согласованию".

"Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем, весьма серьезных, до подобных ситуаций мы не дойдем", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Отвечая на вопрос, готов ли Кремль дать "добро" на публикацию стенограммы, если это понадобится американским партнерам, Песков подчеркнул: "Здесь не может быть какого-то эвентуального ответа. Здесь нужно рассматривать каждый конкретный случай". При этом Песков добавил, что к России с таким предложением еще никто не обращался.

Представитель Кремля также настаивает, что публикация стенограммы разговора Трампа и Зеленского - исключительно внутреннее дело США, в которое Россия не собирается никак вмешиваться.

Напомним, телефонный разговор Трампа с Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале процедуры импичмента.

В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet