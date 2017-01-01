В Болгарии горит цех по производству тротила

Взрыва не было, но сохраняется большая опасность. Всех сотрудников предприятия эвакуировали.

На оружейном заводе в Болгарии возник пожар. Позгорание произошло в цехе по производству тротила, есть угроза распространения огня и взрыва. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщил телеканал BTV со ссылкой на мэра города Русе, рядом с которым расположено предприятие, Пламена Стоилова.

По словам чиновника, проводится эвакуация расположенных поблизости от завода сел.

"По предварительным данным, пожар возник в цехе по производству тротила, есть опасность дальнейшего распространения пожара и взрыва, поэтому принято решение об эвакуации двух населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от завода", - сообщил Стоилов. Мэр подчеркнул, что все меры для обеспечения безопасности людей приняты.

Отмечается, что сигнал о пожаре поступил в 10.56, взрыва не было.

"Все работники объекта эвакуированы. Информации о погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работает штаб под руководством губернатора области. Опасность сохраняется. Предприняты все меры по ограничению вредных последствий инцидента", - сообщили спасатели.

Собственник оружейного завода Дунарит Эмилиян Гебрев рассказал Болгарскому национальному телевидению, что была задействована системы эвакуации и все работники были выведены с территории предприятия.

"Никто не пострадал. В настоящее время мы ждем, что огонь погаснет, но в любом случае в соответствии с инструкцией никто ранее, чем через 24 часа, к месту происшествия не подойдет, безопасность людей - наш основной приоритет", - пояснил Гебрев.

Бизнесмен сообщил, что готовится воздушная разведка при помощи беспилотника, чтобы точно оценить размеры пожара.

На оружейном заводе Дунарит производятся авиационные, артиллерийские и инженерные боеприпасы, а также противоградовые ракеты и промышленные взрывчатые вещества. На месте инцидента находятся пожарные, полиция и машины скорой помощи.

Напомним, несколькими днями ранее в Донецке произошел пожар. В соцсетях сообщили, что в Донецке загорелся склад боеприпасов сепаратистов, расположенный в районе поселков Горняк и Землекопы. В то же время так называемая милиция "ДНР" заявляла, что пожар произошел на территории завода алюминиевых профилей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet