Демократы увидели "российский след" в скандале с Трампом
Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявляет о возможной причастности России к ситуации вокруг телефонного разговора президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом она заявила в интервью MSNBC, опубликованном в пятницу, 27 сентября.
"Думаю, что Россия приложила к этому руку", - сказала Пелоси.
При этом она не уточнила, каким именно образом, по ее мнению, Россия может быть причастна к этому скандалу. Но напомнила, что ранее Россия вмешалась в выборы в США в 2016 году, в чем на 100% уверено разведывательное сообщество.
Напомним, именно Пелоси запустила процедуру импичмента Трампа в связи со скандалом вокруг его разговора с Зеленским.
После этого Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президентов.
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СНЕСЛИСЬ. !!!!!
А ТО УЖЕ ВЧЕРА В РОССИЙСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ШОУ НАЧАЛИ ВОЗМУЩАТЬСЯ ТЕМ , ЧТО О РОССИИ В ЭТОМ СКАНДАЛЕ КАК ТО ЗАБЫЛИ. !!! )))))