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Демократы увидели "российский след" в скандале с Трампом

Комментариев: 4
Спикер палаты представителей Конгресса Пелоси заявила, что "Россия приложила к этому руку", но как именно не уточнила.
В США продолжается скандал вокруг разговора Трампа с Зеленским
В США продолжается скандал вокруг разговора Трампа с Зеленским

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявляет о возможной причастности России к ситуации вокруг телефонного разговора президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом она заявила в интервью MSNBC, опубликованном в пятницу, 27 сентября.

"Думаю, что Россия приложила к этому руку", - сказала Пелоси.

При этом она не уточнила, каким именно образом, по ее мнению, Россия может быть причастна к этому скандалу. Но напомнила, что ранее Россия вмешалась в выборы в США в 2016 году, в чем на 100%  уверено разведывательное сообщество.

Напомним, именно Пелоси запустила процедуру импичмента Трампа в связи со скандалом вокруг его разговора с Зеленским.

После этого Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президентов.

 

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Теги: Россия, США, скандал, Трамп, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, демократы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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VSHIVANKA    27.09.2019, 18:57
Оценка:  +1
VSHIVANKA
НУ НАКОНЕЦ ТО. !!!!!!
СНЕСЛИСЬ. !!!!!
А ТО УЖЕ ВЧЕРА В РОССИЙСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ШОУ НАЧАЛИ ВОЗМУЩАТЬСЯ ТЕМ , ЧТО О РОССИИ В ЭТОМ СКАНДАЛЕ КАК ТО ЗАБЫЛИ. !!! )))))
КульныйПэрэць    27.09.2019, 18:56
Оценка:  +2
КульныйПэрэць
Снова вездесущая Россия!И снова лишь домыслы и голословные обвинения!Гыгыгыгыгы!!!
direktor_b    27.09.2019, 18:50
Оценка:  -4
direktor_b
Вводите больше санкций против Раши,что бы с голоду твари передохли...
КульныйПэрэць    27.09.2019, 18:57
Оценка:  +1
КульныйПэрэць
Хомячок диванный,слюнями не поперхнись!Гыгыгыгыгы!!!
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