Давление на Зеленского: Трамп обвинил информатора в шпионаже

Дональд Трамп также сказал, что находится "на войне", а люди устраивающие утечки - "больны".

Трамп обвинил в шпионаже информатора, раскрывшего детали его беседы с Зеленским

Президент США Дональд Трамп поговорил с дипломатами в Нью-Йорке и обвинил в шпионаже информатора, сообщившего подробности о его разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство Bloomberg в пятницу, 27 сентября.

"Мы на войне. Эти люди (информаторы - ред.) больны. Они больны", - сказал Трамп американским дипломатам на закрытой для прессы встрече. Агентство получило в свое распоряжение видеозапись с этого мероприятия.

Трамп заявил также, что хочет знать, кто передал информатору данные о его беседе с Зеленским.

"Потому что это похоже на шпионаж", - продолжил он.

Агентство отмечает, что выдержки из беседы в формате аудиозаписи также опубликовала на своем сайте газета The Los Angeles Times.

"В общем-то, этот человек (информатор - ред.) никогда не видел доклад (своими глазами - ред.), он не видел стенограмму звонка, он просто что-то об этом услышал... Они (информаторы - ред.) практически шпионы", - добавил президент.

Трамп также в ходе встречи посетовал на то, что в настоящее время в США не так жестко наказывают "за шпионаж и государственную измену", как в былые времена. При этом он не уточнил, какие конкретные виды наказания он имеет в виду.

Президент США на этой встрече вновь обрушился с критикой на представителей СМИ.

"Вы знаете этих животных в прессе. Они же животные. Одни из худших человеческих существ, которых вы встречали. Они отбросы. Многие из них - отбросы", - сказал он.

Встреча была организована Белым домом, список гостей также был утвержден Белым домом, но на ней присутствовали не только сотрудники постпредства США при ООН и их семьи, но и другие люди. На ней можно было пользоваться мобильными телефонами.

Напомним, телефонный разговор Трампа с Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале процедуры импичмента.

В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

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