Женщину, запустившую #MeToo, признали виновной в клевете

Суд решил, что женщина солгала о домогательствах и обязал ее заплатить 20 тысяч евро мужчине, которого она обвиняла.

Запустившая движение #MeToo солгала о домогательствах и должна заплатить 20 тысяч евро thekievtimes.ua

Во Франции суд признал Сандру Мюллер, которая начала в стране кампанию против сексуальных домогательств вслед за флешмобом #MeToo, виновной в клевете. Об этом сообщает BBC в пятницу, 27 сентября.

Ранне она обвинила в домогательствах Эрика Бриона, бывшего гендиректора французского телеканала Equidia.

В октябре 2017 года Мюллер написала в соцсетях пост о Брионе и призывом делиться историями о домогательствах на работе. Впоследствии выяснилось, что Брион никогда не работал вместе с Мюллер и, соответственно, не мог домогаться до нее с использованием служебного положения.

По его словам, какое-то время он флиртовал с ней, однако, не добившись взаимности, извинился и больше ей не докучал.

Суд постановил, что Мюллер должна выплатить Бриону 20 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда, а также потерянных гонораров, так как после ее обвинений у него были проблемы в профессии. Сам Эрик Брион назвал кампанию, запущенную Мюллер, "неудержимой машиной".

Напомним, что ранее экс-министра Швеции обвинили в домогательствах к женщинам-депутатам.

Также сообщалось, что Мадонна рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна.

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