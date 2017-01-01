В ЦАР погибли три миротворца ООН при крушении вертолета

Военный вертолет Ми-35 возвращался на базу после операции по борьбе с вооруженными группировками.

Вертолет Вооруженных сил Сенегала, выполнявший операцию под руководством миротворческой миссии организации ООН в ЦАР (MINUSCA), потерпел крушение в городе Буар на западе Центральноафриканской республики. Три человека погибли, один пострадал, сообщает портал DakarActu со ссылкой на сенегальскую армию в пятницу, 27 сентября.

Отмечается, что вертолет Ми-35 возвращался после операции по борьбе с вооруженными группировками. Пилот проводил посадку при плохих погодных условиях.

Глава миссии MINUSCA Манкеур Ндиайе подтвердил эту информацию.

"С огромной скорбью я узнал о крушении вертолета ВС Сенегала в момент приземления в Буаре, при котором три человека погибли и один пострадал", – написал он в Twitter.

Сенегальская армия сообщила, что находится в контакте с ООН по вопросу об эвакуации пострадавшего и тел погибших.

Ранее на северо-востоке Мали террористы-смертники на машине атаковали французскую военную базу в Гао. При взрыве ранения получили пять миротворцев ООН из Эстонии.

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