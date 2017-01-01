США спустя год возобновили удары по Ливии

Американцы наносят авиаудары по позициям боевиков Исламского государства. В результате атак ликвидируются от 8 до 17 боевиков.



США за прошедшие восемь дней трижды наносили авиаудары по террористам на территории Ливии, сообщает

США за прошедшие восемь дней трижды наносили авиаудары по террористам на территории Ливии, сообщает The Hill

Удары ведутся по позициям боевиков Исламского государства. Первая атака была произведена вблизи города Марзук 19 сентября, вторая последовала 24 сентября, а 26 сентября был нанесен удар на юго-западе Ливии. По данным американских военных, в каждом случае были ликвидированы от 8 до 17 боевиков.



Стоит отметить, что это первые удары США по террористам в Ливии за текущий год. В 2018 году американцы провели восемь операций.



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