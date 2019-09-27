СМИ узнали о попытках засекретить разговоры Трампа с Путиным

Стенограммы разговоров президента США с президентом РФ и другими мировыми политиками скрыли от чиновников, которые имеют доступ к таким документам.

Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы президента США Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова двухгодичной давности, в ходе которой Трамп заявил, что не обеспокоен предполагаемым российским вмешательством в выборы в 2016 году, так как США делали то же самое в других странах, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, записанный разговор состоялся в 2017 году в Овальном кабинете между Трампом, Лавровым и тогдашним послом России Сергеем Кисляком. Источники издания отметили, что сотрудники были крайне обеспокоены высказыванием Трампа о выборах, потому что могло показаться, что таким образом президент прощал Россию за "вмешательство" и поощрял подобную политику.

Один из источников рассказал газете, что Трамп также посетовал на обвинения против России, которые наносят ущерб отношениям Москвы и Вашингтона. Он отметил, что если бы не американские СМИ, он мог бы иметь хорошие отношения с российскими властями.

А CNN со ссылкой на бывшего чиновника администрации сообщает, что Белый дом также пытался засекретить телефонные разговоры президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.

Усилия Белого дома по ограничению доступа к разговорам президента Дональда Трампа с иностранными лидерами распространяются также на телефонные звонки с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

По словам одного из источников издания, в случае разговора Трампа с принцем Мухаммедом чиновники, которым обычно был предоставлен доступ к расшифровке стенограммы разговора, никогда не видели ее.

Стенограмма никогда не распространялась вообще, что, по словам источника, было весьма необычно, особенно после разговора с высокопоставленными лицами стран, с которыми у США неоднозначные взаимоотношения. В частности, засекреченные разговоры могли затронуть вопрос убийства журналиста Джамаля Хашогги, которое, по оценкам американской разведки, было совершено правительством Саудовской Аравии.

Чиновники заявили, что практика ограниченного доступа к звонкам президента началась более года назад, после того, как были утечки, которые раскрыли информацию о телефонных разговорах Трампа с лидерами Австралии и Мексики.

Известно, что сейчас система защиты звонков президента и других высокопоставленных лиц распространяется на ограничение числа лиц, которым предоставляется стенограмма или которые могут прослушать звонок.

В Белом доме пока не комментируют ограничение доступа к телефонным разговорам с российским и саудовским лидерами.

Телефонный разговор Трампа с Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале процедуры импичмента.

В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

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