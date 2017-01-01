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Лавров о причастности к скандалу в США: Паранойя

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В МИД России прокомментировали обвинения председателя Палаты представителей США о том, что Москва якобы приложила руку к скандалу со стенограммой.
Лавров в ООН
Лавров в ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на обвинения в причастности Москвы к скандалу вокруг телефонного разговора президентов Украины и США. Об этом в субботу, 28 сентября, сообщает Голос Америки.

Отмечается, что на пресс-конференции в ООН Лавров опроверг обвинения в том, что РФ может быть причастна к скандалу с разговором Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Лавров назвал данные обвинения спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси "паранойей".

Кроме того, российский министр добавил, что скандал с разговором президентов Украины и США в Москве считают "раздутым".

Напомним, накануне спикер палаты представителей Конгресса Пелоси заявила, что "Россия приложила к этому руку", но как именно не уточнила.

Напомним, именно Пелоси запустила процедуру импичмента Трампа в связи со скандалом вокруг его разговора с Зеленским.

После этого Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президентов.

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Теги: Украина, Россия-США, США, скандал, МИД РФ, Лавров
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Источник: korrespondent.net

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