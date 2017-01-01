В Южной Корее взорвалось судно с нефтепродуктатми

Из 25 человек экипажа 10 - россияне или украинцы. Во время взрыва пострадали девять человек.

В порту Ульсан в Южной Корее на грузовом судне произошел взрыв и пожар, вследствие которого девять человек пострадали. Об этом в субботу, 28 сентября, сообщает Yonhap.

Отмечается, что около 10:51 по местному времени (4:51 по Киеву) на грузовом судне Stolt Groenland под флагом Каймановых островов, на котором перевозили нефтепродукты, прогремел взрыв, после чего начался пожар. В момент инцидента на борту корабля находились 25 членов экипажа, все они были эвакуированы. Среди экипажа - граждане России и Филиппин.

При этом РИА Новости сообщает, что десять россиян, в том числе и капитан, могут быть как россиянами, так и украинцами.

Огонь быстро распространился по корпусу судна и перекинулся на другой, пришвартованный рядом, грузовой корабль Bow Dalian под флагом Сингапура. На борту судна находился 21 член экипажа, их национальная принадлежность неизвестна. Они также были эвакуированы.

К настоящему времени известно о девяти пострадавших. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

О причинах инцидента пока неизвестно. Судно перевозило нефтепродукты с Каймановых островов.

Береговая охрана начала расследование. Также были предприняты меры по перемещению находившихся рядом судов во избежание распространения огня.

Напомним, 25 сентября в порту города Тромсе на севере Норвегии загорелся российский траулер. На борту судна находились 29 человек. 12 из них - пострадали. Спустя сутки траулер затонул.

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