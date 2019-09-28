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В Ливии замечен "боевой бурят" Путина, воевавший на Донбассе

Комментариев: 1
Анданов является членом "Союза добровольцев Донбасса".
В Ливии замечен "боевой бурят" Путина, воевавший на Донбассе
© соцсети
Фото 1/3
  • В мае 2018 года Путин наградил Анданова орденом Мужества
  • В мае 2018 года Путин наградил Анданова орденом Мужества
  • В мае 2018 года Путин наградил Анданова орденом Мужества
В Ливии замечен "боевой бурят" Путина, воевавший на Донбассе
В мае 2018 года Путин наградил Анданова орденом Мужества
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На фотографиях российских наемников, сделанных в зоне боевых действий в Ливии, возможно присутствует житель Бурятии Владимир Анданов - известный по кличке"Ваха" боец одного из подразделений, воевавших на Донбассе.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter, передает Апомтроф.

Стоит отметить, что Владимир Анданов - один из самых "медийных" россиян, воевавших на стороне сепаратистов самопровозглашенной так называемой Донецкой народной республики. Он стал популярен после того, как неоднократно давал интервью журналистам без маски или балаклавы.

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Анданов является членом "Союза добровольцев Донбасса". В мае 2018 года Путин наградил его орденом Мужества.

Как сообщалось 16 сентября, в Мариуполе боевика "ДНР" застрелили в его собственной квартире.

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Теги: Донбасс, бурят, война, Россия, Ливия
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Комментариев (1)
WTF2_сосет_хyй    28.09.2019, 13:07
Оценка:  -2
WTF2_сосет_хyй
бурят наeбашил хуeву тучу рагулей, и поехал других хyйлобанов гонять)))))
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