Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На пароме в Греции произошел пожар: эвакуировали полтысячи пассажиров

Комментариев: 0
Пожар начался сразу после выхода парома из порта. Предварительльно, в гараже парома загорелись пару авто.
В Греции горел паром с пассажирами
В Греции горел паром с пассажирами
kathimerini.gr

По меньшей мере 538 пассажиров в субботу, 28 сентября, были эвакуированы в результате пожара на борту парома в греческом порту Игуменица, сообщает Kathimerini.

По данным издания два человека испытывают проблемы с дыханием, о других пострадавших не сообщается.

Большая часть экипажа также была эвакуирована, а огонь был взят под контроль благодаря автоматическим системам пожаротушения.

По предварительной информации, возгорание произошло в четвертом гараже, загорелись два грузовых автомобиля.

Пожар начался сразу после выхода парома из порта. Судно вернулось, и началась эвакуация 538 пассажиров.

Сегодня также в Южной Корее взорвалось судно с нефтепродуктатми. Из 25 человек экипажа 10 - россияне или украинцы. 

А накануне в Норвегии затонул загоревшийся российский траулер.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Греция, эвакуация, пожар, паром
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь