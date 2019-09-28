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Умер режиссер Марк Захаров

Комментариев: 2
Умер режиссер фильмов Обыкновенное чудо, Тот самый Мюнхгаузен и Убить дракона.
Марк Захаров умер в возрасте 85 лет
Марк Захаров умер в возрасте 85 лет
Коммерсант

В Москве в возрасте 85 лет умер режиссер и художественный руководитель Ленкома Марк Захаров.

Об этом в субботу, 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра Марка Варшавера.

По словам Варшавера, режиссер умер в Москве после продолжительной болезни.

"Умер последний из могикан", - отметил Варшавер.

О времени прощания и похорон Захарова сообщат позднее.

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Захаров работал в Московском драматическом театре имени Гоголя, Московском театре миниатюр, Московском театре сатиры и других. Главным режиссером Ленкома он стал в 1973 году.

За свою карьеру Захаров срежиссировал больше 40 театральных постановок, около 25 телеспектаклей и семь фильмов, включая 12 стульев (1976), Обыкновенное чудо (1978) и Тот самый Мюнхгаузен (1980). В двух своих фильмах Стоянка поезда - две минуты (1972) и Убить дракона (1988) он также принял участие в качестве актера.

Как сообщалось, в июне 2018 застрелился известный украинский режиссер Леонид Кантер.

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Теги: Россия, умер, кино, режиссер
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Комментариев (3)
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Рики    28.09.2019, 14:53
Оценка:  0
Рики
Светлейшая Память и Низкий Поклон за Творчество.
krolikoff_net    28.09.2019, 14:11
Оценка:  +1
krolikoff_net
Чудесный был режиссер. Убить дракона - до сих пор актуален . Вечная память.
Boxerogos    28.09.2019, 14:05
Оценка:  +2
Boxerogos
Вечная память Человеку!
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