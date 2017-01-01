В Атлантическом океане пропало судно с украинцами

Недалеко от Мартиники в результате шторма 26 сентября исчезло судно Bourbon Rhode.

В Атлантическом океане недалеко исчезло судно Bourbon Rhode, среди экипажа которого были украинца. Об этом Униану 28 сентября сообщил замдиректора департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"26 сентября 2019 года в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники в результате шторма исчезло судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были граждане Украины", - отметил дипломат.

Поисковую операцию проводит французский морской спасательно-координационный центр Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France.

В начале сентября у побережья острова Санта-Крус после пожара затонуло судно The Conception. Спастись удалось только пятерым морякам - в момент происшествия они находились на верхней палубе и успели спрыгнуть, их спасло проходившее мимо судно The Grape Escape.

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