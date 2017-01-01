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Правительство Гонконга атаковали "коктейлями Молотова"

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Полиция вновь применила против протестующих гонконгцев водометы и слезоточивый газ.

Несколько человек в Гонконге кинули бутылки с зажигательной смесью в сторону здания правительства во время акций, приуроченных к пятилетию Революции зонтиков. Об этом сообщает гонконгская полиция на своей странице в Twitter 28 сентября.

Полиция отмечает, что таким образом нарушители порядка создали угрозу безопасности для всех, в том числе сотрудников правоохранительных органов. Они также заняли улицу Харкорт-роуд и начали кидать в полицейских кирпичи.

Правоохранительные органы предупредили, что начнут разгонять протестующих и просили их прекратить свои действия. По данным Hong Kong Free Press, полиция применила против протестующих водометы и слезоточивый газ.

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Теги: протесты, видео, Гонконг, Коктейль Молотова, протесты в Гонконге
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Источник: korrespondent.net

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