Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Словакии разбился МиГ-29

Комментариев: 0
Нехватка авиатоплива в баках могла стать причиной крушения истребителя, сообщили в полиции.
Инцидент произошел в районе города Злате-Моравце
Инцидент произошел в районе города Злате-Моравце
Утро

Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу, 28 сентября, на западе восточноевропейской страны. Об этом сообщили в Минобороны республики, передает ТАСС.

Инцидент произошел в районе города Злате-Моравце во время парного тренировочного полета. Пилот катапультировался, его судьба пока неизвестна. По информации словацкой полиции, нехватка авиатоплива в баках могла стать причиной крушения истребителя МиГ-29.

"Согласно предварительной информации, причиной аварии мог стать недостаток топлива [в баках]", - отмечается в сообщении.

В нем в то же время подчеркивается, что это лишь предварительный вывод. Точную причину крушения МиГ-29 должна установить комиссия экспертов. Место падения истребителя оцеплено полицией. Туда направляются министр обороны Словакии Петер Гайдош и командование национальных ВВС.

Напомним,  во Франции разбился бельгийский истребитель, пилоты спаслись.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: авиакатастрофа, Словакия, истребитель
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь