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Трамп назвал идею своего импичмента "величайшим мошенничеством"

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Президент США считает, что его пытаются остановить, так как он защищает народ.

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Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter видеообращение в связи с очередной попыткой Демократической партии запустить процесс по его импичменту.

Американский лидер назвал происходящее "величайшим мошенничеством" в истории политики США. "Демократы хотят отнять ваше оружие, здравоохранение, голос, свободу, судей, они хотят отнять все. Мы не можем позволить этому произойти", - заявил Трамп.

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Он добавил, что не даст демократам его остановить. Глава США в очередной раз повторил, что республиканцы пытаются "осушить болото" ("осушить болото" - один из лозунгов президента Трампа -  ред.), потому что "на кон поставлена страна".

 
Напомним, Ранее Дональд Трамп заявил, что его нельзя устранять путем импичмента, ведь он построил "величайшую экономику". 
 

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Теги: Импичмент Президента, скандал, Трамп, Дональд Трамп, импичмент
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