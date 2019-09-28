Трамп назвал идею своего импичмента "величайшим мошенничеством"
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Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter видеообращение в связи с очередной попыткой Демократической партии запустить процесс по его импичменту.
Американский лидер назвал происходящее "величайшим мошенничеством" в истории политики США. "Демократы хотят отнять ваше оружие, здравоохранение, голос, свободу, судей, они хотят отнять все. Мы не можем позволить этому произойти", - заявил Трамп.
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Он добавил, что не даст демократам его остановить. Глава США в очередной раз повторил, что республиканцы пытаются "осушить болото" ("осушить болото" - один из лозунгов президента Трампа - ред.), потому что "на кон поставлена страна".
They are trying to stop ME, because I am fighting for YOU! pic.twitter.com/xiw4jtjkNl— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2019
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