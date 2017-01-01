В Австрии проходят досрочные выборы в парламент

Для прохождения в Национальный совет Австрии партия должна набрать более 4% голосов избирателей.

В Австрии начались досрочные выборы в нижнюю палату парламента страны – Национальный совет. Участки для голосования открылись в воскресенье в 06:00 по местному времени (07:00 по Киеву), сообщает ТАСС 29 сентября.

Всего в Австрии будет работать более 10 тысяч избирательных участков. Большая часть из них будет открыта до 17:00 (18:00 по Киеву). В некоторых городах время работы участков может варьироваться, и они могут закрыться уже в полдень.

Министерство внутренних дел Австрии, которое занимается организацией выборов и выполняет функции федеральной избирательной комиссии, планирует представить первые предварительные результаты голосования после закрытия последних участков, тогда же будет известна и явка избирателей.

Для прохождения в Национальный совет партия должна набрать более 4% голосов избирателей.

Фаворитом является консервативная Австрийская народная партия во главе с бывшим канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Согласно прогнозам, она получит большинство в парламенте, и ее лидер вернет себе пост канцлера.

По оценкам наблюдателей, основная борьба развернется за второе и третье места между Социал-демократической партией Австрии во главе с Памелой Ренди-Вагнер и правой Австрийской партией свободы во главе с Норбертом Хофером. Четвертой к финишу может прийти Новая Австрия во главе с Беате Майнль-Райзингер, за пятое место поборются Зеленые с ее лидером Вернером Коглером и Список Петера Пильца.

Напомним, в мае в Австрии произошел правительственный кризис. Его спровоцировала публикация видеозаписи немецкими СМИ, на которой бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе общается с некой предполагаемой богатой россиянкой, которая предлагает деньги и поддержку на выборах в обмен на ответные услуги. Видео опубликовано 17 мая, а снято в июле 2017 года на Ибице.

После скандала Себастьян Курц разорвал коалиционное соглашение с Австрийской партией свободы (АПС), обвинил ее в подрыве репутации Австрии и призвал провести досрочные выборы. Министры от АПС покинули свои посты, их заменили представители АНП.

В то же время, австрийское издание Kronen Zeitung сообщило, что встреча вице-канцлера с "россиянкой" была подстроена.

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