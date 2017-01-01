Ураган Лоренцо в Атлантике усилился до пятой категории

Ураган находится в 2270 км от Азорских островов. Ожидается, что Лоренцо достигнет их берегов уже во вторник.

Ураган Лоренцо, сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до пятой категории. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США в субботу, 28 сентября.

По его данным, максимальные порывы ветра выросли до 72 м/с, что соответствует пятой категории по шкале Саффира-Симпсона, которая характеризует ураганы максимальной силы.

Ураган продолжает движение на север со скоростью 17 км/ч и в настоящее время находится в 2270 км от Азорских островов. Ожидается, что Лоренцо может достичь их берегов уже во вторник.

Напомним, на прошлой неделе в Грузии был зафиксирован ураган. Ветер скоростью около 27 м/сек повалил деревья, сорвал крыши с домов, повредил линии электропередачи в Тбилиси и в городе Рустави. Пострадали два человека.

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