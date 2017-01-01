В Мехико на американских горках погибли два человека

На огромной скорости последняя вагонетка сошла с рельсов и упала с высоты примерно 10 метров.

Два человека погибли и еще двое получили травмы в результате аварии на американских горках в парке развлечений в Мехико. Об этом сообщает Milenio в воскресенье, 29 сентября.

Инцидент произошел на аттракционе под названием Химера. На огромной скорости последняя вагонетка сошла с рельсов и упала с высоты примерно 10 метров. Погибли молодая женщина и мужчина.

По информации местной прокуратуры, еще две женщины пострадали, а для шести человек понадобилась помощь психологов.

Правоохранители начали расследование инцидента. На это время парк аттракционов закрыли.

Ранее в Испании сломалась карусель на ярмарке возле Севильи. Тогда пострадали 28 человек, среди которых было много детей.

Также сообщалось, что в Одесской области в парке развлечений погиб 42-летний мужчина. Он сорвался с кресла карусели, во время ее движения и упал на землю. Трагедия произошла на глазах у родных мужчины.

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