В Мехико на американских горках погибли два человека
Два человека погибли и еще двое получили травмы в результате аварии на американских горках в парке развлечений в Мехико. Об этом сообщает Milenio в воскресенье, 29 сентября.
Инцидент произошел на аттракционе под названием Химера. На огромной скорости последняя вагонетка сошла с рельсов и упала с высоты примерно 10 метров. Погибли молодая женщина и мужчина.
По информации местной прокуратуры, еще две женщины пострадали, а для шести человек понадобилась помощь психологов.
Правоохранители начали расследование инцидента. На это время парк аттракционов закрыли.
Ранее в Испании сломалась карусель на ярмарке возле Севильи. Тогда пострадали 28 человек, среди которых было много детей.
Также сообщалось, что в Одесской области в парке развлечений погиб 42-летний мужчина. Он сорвался с кресла карусели, во время ее движения и упал на землю. Трагедия произошла на глазах у родных мужчины.
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