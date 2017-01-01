В Иране потребовали от США компенсацию в $50 млрд

Секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи озвучил сумму компенсации за ущерб от санкций.

США должны выплатить Ирану по меньшей мере $50 млрд в качестве возмещения за ущерб от санкций. При этом условии Тегеран вернется к ядерной сделке. Об этом сказал секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохсен Резаи, сообщает агентство ISNA в воскресенье, 29 сентября.

"Если американцы хотят восстановить ядерную сделку, то мало только самим вернуться к ней, они также должны выплатить по меньшей мере $50 млрд в качестве компенсации за ущерб от санкций", – заявил Резаи.

По его словам, даже если действующий президент США Дональд Трамп не выиграет президентские выборы в 2020 году, "еще не понятно, захотят ли США вернуться к ядерной сделке".

Также он выразил мнение, что "американцы мечтают вернуться в Иран".

Ранее сообщалось, что Вашингтон заблокирует Тегерану последний источник средств. Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана и назвал данные меры "самыми значительными" санкциями.

В Иране заявили, что новые санкции США демонстрируют "отчаяние американцев".

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