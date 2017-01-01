В Париже прощаются с бывшим президентом Шираком

Гроб с телом Жака Ширака, накрытый французским триколором, выставлен во дворе Дома Инвалидов, у собора Святого Людовика, на церемонию прощания могут прийти все желающие.

В Париже в воскресенье, 29 сентября, проходит народная церемония прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком, сообщает RFi.

Гроб с телом Жака Ширака, накрытый французским триколором, выставлен во дворе Дома Инвалидов, у собора Святого Людовика. На церемонию прощания могут прийти все желающие. Она началась в 14 часов по местному времени, но еще за несколько часов до ее начала у Дома Инвалидов выстроилась внушительная очередь.

Пожелание провести народное прощание высказала семья Жака Ширака. Для всех, кто придет в Дом Инвалидов, семья экс-президента приготовила брошюры с его высказываниями.

#CHIRAC Les lieux doivent ouvrir au public `a partir de 14 heures... et jusqu’`a une heure non d'etermin'ee, s^urement dans la nuit. Il y a d'ej`a des centaines de personnes qui attendent devant les grilles. pic.twitter.com/ujZAZMoaCo — Robin Prudent (@robin_prudent) 29 сентября 2019 г.

Около пяти тысяч человек уже оставили записи в книгах соболезнований в Елисейском дворце. В этих же книгах записи смогут оставить те, кто пришел на церемонию прощания в Дом Инвалидов.