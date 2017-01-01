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В Австрии прошли досрочные выборы парламента

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Досрочные выборы в Австрии были назначены после того, парламент вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и его правительству из-за скандала с "племянницей российского олигарха".
В Австрии прошли выборы
В Австрии прошли выборы
 
Австрийская народная партия, возглавляемая бывшим канцлером Себастьяном Курцем, набирает 37% голосов избирателей на внеочередных парламентских выборах в Австрии, состоявшихся 29 сентября, сообщает агентство АРА.
 
Второе место с 22% голосов занимает Социал-демократическая партия Австрии. Австрийская партия свободы набирает 16% голосов избирателей.
 
Еще две партии смогли преодолеть пятипроцентный барьер — Зеленые (14%) и Новая Австрия (8%).
 
Напомним, что досрочные выборы в Австрии были назначены после того, парламент вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и его правительству. Это произошло из-за скандала с "племянницей российского олигарха", в результате которого свой пост покинул вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе. 
 
В середине мая немецкие СМИ опубликовали видео, на котором Хайнц-Кристиан Штрахе, возглавлявший ультраправую Австрийскую партию свободы, обещает предполагаемой "племяннице российского олигарха" помощь в получении выгодных строительных подрядов и покупке австрийских СМИ в обмен на финансирование его партии. Видео было снято за несколько месяцев до выборов 2017 года. Предполагалось, что женщина с видео — племянница бизнесмена Игоря Макарова, однако он это опроверг.
 
На переходный период канцлером Австрии была назначена Бригитте Бирляйн, ставшая первой женщиной на этом посту. После досрочных выборов она подаст в отставку. Президент Австрии поручит сформировать новое правительство победившей на выборах партии.
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Теги: Выборы, досрочные выборы, Австрия
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Источник: korrespondent.net

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