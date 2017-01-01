Итальянский повар добавлял в еду марихуану - его задержали

Кармело Кьярамонте выращивал два крупных растения марихуаны и хранил дома 1 кг индийской конопли.

Повар говорит, что просто пробовал новые вкусы БН

Шеф-повар, который вел кулинарное шоу на сицилийском телевидении был арестован по подозрению в торговле наркотиками после того, как полиция обнаружила у него дома каннабис, сообщает BBC.

По словам полицейских, Кармело Кьярамонте выращивал два крупных растения марихуаны и хранил дома 1 кг индийской конопли.

Также было изъято вино, пропитанное каннабисом, оливки, кофе и тунец. Шеф-повар сказал полиции, что таким образом он исследует "новые ароматы".

Итальянская газета La Sicilia сообщила, что Кьярамонте назвал себя "консультантом по агропродовольственной кухне третьего тысячелетия".

50-летний шеф-повар был освобожден из под стражи, но его ожидает суд.

Кьярамонте известен как знаток сицилийской кухни, он работает также шеф-поваром в ресторане отеля Katane Palace в Катании.

Местная газета сообщила, что одно из его телевизионных шоу называлось «Бессмертные рецепты и еда с афродизиаками».