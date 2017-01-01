Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Итальянский повар добавлял в еду марихуану - его задержали

Комментариев: 0
Кармело Кьярамонте выращивал два крупных растения марихуаны и хранил дома 1 кг индийской конопли.
Повар говорит, что просто пробовал новые вкусы
Повар говорит, что просто пробовал новые вкусы
БН
 
Шеф-повар, который вел кулинарное шоу на сицилийском телевидении был арестован по подозрению в торговле наркотиками после того, как полиция обнаружила у него дома каннабис, сообщает BBC.
 
По словам полицейских, Кармело Кьярамонте выращивал два крупных растения марихуаны и хранил дома 1 кг индийской конопли.
 
Также было изъято вино, пропитанное каннабисом, оливки, кофе и тунец. Шеф-повар сказал полиции, что таким образом он исследует "новые ароматы".
 
 
Итальянская газета La Sicilia сообщила, что Кьярамонте назвал себя "консультантом по агропродовольственной кухне третьего тысячелетия".
 
50-летний шеф-повар был освобожден из под стражи, но его ожидает суд.
 
Кьярамонте известен как знаток сицилийской кухни, он работает также шеф-поваром в ресторане отеля Katane Palace в Катании.
 
Местная газета сообщила, что одно из его телевизионных шоу называлось «Бессмертные рецепты и еда с афродизиаками».
 
Напомним, что в Парагвае разрешили выращивать и обрабатывать марихуану для самостоятельного и медицинского использования.
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Италия, марихуана, канабис
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь