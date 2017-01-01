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60% американцев видят проблему в содержании разговора Трампа с Зеленским

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Большинство опрошенных заявили, что совсем не удивлены тем, что Трамп, как утверждается, добивался от Зеленского начала расследования действий сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
Америка продолжает обсуждать разговор Трампа и Зеленского
Америка продолжает обсуждать разговор Трампа и Зеленского
 
Более 60% граждан США считают, что содержание телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским представляет серьезную проблему, следует из опубликованных в воскресенье, 29 июня, результатов опроса, проведенного телеканалом ABC совместно со службой Ipsos.
 
Согласно опросу, 43% респондентов считают этот вопрос "очень серьезным". В то же время большинство опрошенных - 51% - заявили, что совсем не удивлены тем, что Трамп, как утверждается, добивался от Зеленского начала расследования действий сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
 
 
Еще 32% ответили, что "не слишком удивлены", большой неожиданностью эти заявления стали лишь для 3% жителей США.
 
Напомним, что Трамп обнародовал текст телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента американского лидера.
 
 
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Теги: Украина-США, разговор, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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