Выборы в Афганистане: Выкрали членов избиркома

28 сентября в Афганистане стартовали очередные выборы президента страны, на этот пост претендуют 18 человек.

Боевики Талибана похитили 15 членов избирательной комиссии и наблюдателей на выборах в афганской провинции Парван, сообщает портал Ariana News со ссылкой на главу центра Независимой избирательной комиссии в провинции Парван Абдул Кахара Вахаба Сафи.

«Боевики похитили семь сотрудников НИК, члена Комиссии по жалобам на выборах и семерых наблюдателей», — сообщил Сафи.