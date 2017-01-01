Чтобы отправить свое имя на Марс, нужно зарегистрироваться на сайте NASA до 30 сентября.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) отправит на Марс имя любого желающего землянина в рамках миссии Mars 2020, говорится в сообщении компании в Twitter.

Чтобы отправить свое имя на Марс, нужно зарегистрироваться на сайте NASA до 30 сентября. В таком случае ваше имя будет отправлено на другую планету на специальном микрочипе. Он будет размещен на аппарате, который отправится на Марс в июле следующего года.