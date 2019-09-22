В США нашли "корабль-призрак", пропавший в 1901 году

Для поисков корабля использовался гидролокатор. Исследователи указали, что судно, построенное в 1888 году, осталось практически не поврежденным.

Судно Hudson, затонувшее в 1901 году twitter.com/SarahWardAU

На озере Верхнее в штате Миннесота поисковики обнаружили судно Hudson, затонувшее в 1901 году и названное местными жителями "кораблем-призраком". Об этом сообщило местное издание MRP News

Отмечается, что судно нашли в середине лета на глубине 250 метров, но известно об этом стало только сейчас.

Корабль с грузом льна и пшеницы, вышел из порта Дулут 15 сентября 1901 года, после чего попал в сильный шторм и исчез.

Смотритель располагавшегося в этом районе маяка рассказал на следующий день, что видел крушение "неопознанного" судна, однако других свидетельств катастрофы найти не удалось. Позже местные рыбаки обнаружили несколько обломков, принадлежавших Hudson, а также тела нескольких членов экипажа. при этом точное место крушения и судьба остальных моряков оставались неизвестными. В последующие десятилетия среди местных жителей ходили слухи, что судно плавает по озеру как “корабль-призрак". На озере в США заметили "корабль-призрак" Ранее сообщалось, что у берегов Турции обнаружили обломки древнейшего корабля из когда-либо найденных.

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