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В США нашли "корабль-призрак", пропавший в 1901 году

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Для поисков корабля использовался гидролокатор. Исследователи указали, что судно, построенное в 1888 году, осталось практически не поврежденным.
Судно Hudson, затонувшее в 1901 году
Судно Hudson, затонувшее в 1901 году
twitter.com/SarahWardAU
Cмотрите фотогалерею В США нашли "корабль-призрак", пропавший в 1901 году
 
На озере Верхнее в штате Миннесота поисковики обнаружили  судно Hudson, затонувшее в 1901 году и названное местными жителями "кораблем-призраком". Об этом сообщило местное издание MRP News.
 
Отмечается, что судно нашли в середине лета на глубине 250 метров, но известно об этом стало только сейчас.
 
Корабль с грузом льна и пшеницы, вышел из порта Дулут 15 сентября 1901 года, после чего попал в сильный шторм и исчез. 
 
Смотритель располагавшегося в этом районе маяка рассказал на следующий день, что видел крушение "неопознанного" судна, однако других свидетельств катастрофы найти не удалось.
 
Позже местные рыбаки обнаружили несколько обломков, принадлежавших Hudson, а также тела нескольких членов экипажа. при этом точное место крушения и судьба остальных моряков оставались неизвестными.
 
В последующие десятилетия среди местных жителей ходили слухи, что судно плавает по озеру как “корабль-призрак".
 
 
Ранее сообщалось, что у берегов Турции обнаружили обломки древнейшего корабля из когда-либо найденных. 

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Теги: США, находка, судно, корабль, фото, призрак
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Источник: korrespondent.net

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