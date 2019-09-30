Мэр города Митилини Стратис Кителис сообщил о двух погибших - матери и ребенке.

В Греци мигранты устроили пожары и бунт в лагере для беженцев: Есть жертвы

В Греци мигранты устроили пожары и бунт в лагере для беженцев: Есть жертвы

В лагере для беженцев Мориа на греческом острове Лесбос в воскресенье, 29 сентября, вспыхнули два пожара, в результате которых погибли два человека.

Читай также: В Греции 10 сирийцев выдавали себя за украинских волейболистов Трагедия привела к массовым беспорядкам, поскольку проживающие в Мории беженцы посчитали, что пожарные слишком долго добирались до лагеря, и именно это и привело к смерти мигрантов. Трагедия привела к массовым беспорядкам, поскольку проживающие в Мории беженцы посчитали, что пожарные слишком долго добирались до лагеря, и именно это и привело к смерти мигрантов.

По словам очевидцев, которых цитирует агентство AFP, машина ехала до лагеря около 20 минут.

В центр Мориа были стянуты дополнительные силы полиции, некоторых перебрасывали на вертолетах из Афин. По сообщению корреспондента агентства AFP, сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ, чтобы взять контроль над ситуацией.

Протестующие требовали, чтобы их перевели в лагерь для беженцев на материке.

Местная полиция и международная организация Врачи без границ сообщают о гибели одного человека, но в греческих СМИ появилась информация, что погиб еще один житель лагеря. Беженцы утверждают, что жертвами пожара стали одна женщина и двое детей.

Читай также: В Польше задержали украинца, на лодке возившего мигрантов в Британию По словам представителя греческой полиции, которые приводит агентство Associated Press, мигранты устроили первый пожар в оливковой роще за пределами лагеря, а затем через 20 минут пламя вспыхнуло в центре для приема беженцев. Оба пожара удалось локализовать. По словам представителя греческой полиции, которые приводит агентство Associated Press, мигранты устроили первый пожар в оливковой роще за пределами лагеря, а затем через 20 минут пламя вспыхнуло в центре для приема беженцев. Оба пожара удалось локализовать.

19 сентября в Мории также был пожар. Тогда никто из мигрантов не пострадал, однако, огонь уничтожил большое количество палаток и сборных домиков. По данным местной полиции, лагерь был подожжен во время ссоры между беженцами разных национальностей.

Морию неоднократно критиковали за постоянную переполненность, которая только ухудшает санитарные условия жизни беженцев. Лагерь рассчитан на три тысячи человек, но находятся в нем около 13 тысяч мигрантов.

Как сообщалось 1 июня, власти США ожидают бунт мигрантов.