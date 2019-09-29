Зеленский поздравил Курца с победой на выборах
Киев будет рад сотрудничеству с новым австрийским правительством, подчеркнул украинский лидер.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил бывшего главу правительства Австрии Себастьяна Курца с победой его партии на парламентских выборах. Об этом глава государства написал в Twitter 29 сентября.
"Поздравления Себастьяну Курцу с исторической победой на парламентских выборах в Австрии. Будем рады сотрудничеству с вами и новым австрийским правительством ради наших двух стран и единой Европы", – подчеркнул Зеленский.
Congratulations to @sebastiankurz on his historic win in Austria’s parliamentary election. Looking forward to working with you and the new Cabinet for the sake of our two countries and United Europe!#NRW2019— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 29, 2019
Напомним, 29 сентября в Австрии проходили досрочные выборы в нижнюю палату парламента страны – Национальный совет.
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