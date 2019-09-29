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Зеленский поздравил Курца с победой на выборах

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Киев будет рад сотрудничеству с новым австрийским правительством, подчеркнул украинский лидер.
Партия Себастьяна Курца победила на выборах в Австрии
Партия Себастьяна Курца победила на выборах в Австрии
 
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил бывшего главу правительства Австрии Себастьяна Курца с победой его партии на парламентских выборах. Об этом глава государства написал в Twitter 29 сентября.
 
"Поздравления Себастьяну Курцу с исторической победой на парламентских выборах в Австрии. Будем рады сотрудничеству с вами и новым австрийским правительством ради наших двух стран и единой Европы", – подчеркнул Зеленский.
 
Напомним,  29 сентября в Австрии проходили досрочные выборы в нижнюю палату парламента страны – Национальный совет.

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Теги: Выборы, Австрия, Парламентские выборы, Владимир Зеленский, Себастьян Курц
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Источник: korrespondent.net

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