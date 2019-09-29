Зеленский поздравил Курца с победой на выборах

Киев будет рад сотрудничеству с новым австрийским правительством, подчеркнул украинский лидер.

Партия Себастьяна Курца победила на выборах в Австрии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил бывшего главу правительства Австрии Себастьяна Курца с победой его партии на парламентских выборах . Об этом глава государства написал в Twitter 29 сентября.

"Поздравления Себастьяну Курцу с исторической победой на парламентских выборах в Австрии. Будем рады сотрудничеству с вами и новым австрийским правительством ради наших двух стран и единой Европы", – подчеркнул Зеленский.

Congratulations to @sebastiankurz on his historic win in Austria’s parliamentary election. Looking forward to working with you and the new Cabinet for the sake of our two countries and United Europe!#NRW2019 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 29, 2019

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