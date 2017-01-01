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В Британии заявили, что страна находится в состоянии войны из-за кибератак

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В Штабе обороны Великобритании заявили, что основная угроза исходит с территории России и Китая.
Британия борется с кибератаками
Британия борется с кибератаками
Getty Images

Великобритании приходится постоянно находится в состоянии войны из-за кибератак с территорий России и других государств. Об этом заявил начальник британского Штаба обороны генерал Николас Картер, сообщает в воскресенье, 29 сентября, Daily Telegraph.

"Изменяющийся характер боевых действий показывает, что границы между состояниями мира и войны стираются. <...> Все из-за того, что соперничество крупных держав и борьба идей с негосударственными структурами угрожают нам каждый день", - заявил Картер.

По мнению генерала, основная угроза в настоящее время связана с информационным пространством и исходит с территории России и Китая.

В своем выступлении Картер пообещал, что Великобритания не оставит действия своих противников без ответа.

Напомним, в прошлом году спецслужбы Великобритании заявили о неизбежности масштабной кибератаки на Объединенное Королевство. Также США и Британия обвиняли Кремль в кибератаках.

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Теги: Россия, Британия, Великобритания, кибератака
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Источник: korrespondent.net

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