Без Украины: в Страсбурге начинается сессия ПАСЕ

Делегация Украины в знак протеста против возвращения России не будет участвовать в начинающейся осенней сессии ПАСЕ. Однако, в Страсбурге будет находиться Олег Сенцов.

Украина не будет участвовать в сессии ПАСЕ Ellen Wuibaux/Council of Europe

В Страсбурге 30 сентября - 4 октября будет проходить осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). По программе заседания также запланированы торжества по случаю 70-летия Совета Европы, сообщает Укринформ.

Образованная в Верховной Раде Украины девятого созыва постоянная делегация в ПАСЕ не будет подавать заявки на утверждение своих полномочий, а следовательно, не будет участвовать в осенней сессии в ответ на безусловное возвращение российской делегации в ПАСЕ.

Во вторник, 1 октября, в ПАСЕ обратится и ответит на вопросы президент Франции Эммануэль Макрон. По информации секретариата Ассамблеи, французскому лидеру уже предварительно поставлены 89 вопросов от делегатов.

В этот же день Макрон примет участие в торжествах по случаю 70 годовщины Совета Европы, которые пройдут на самом высоком национальном и международном уровне в Страсбургской опере. На церемонию приглашены около 1200 высоких гостей. Не исключается, что некоторые национальные делегации будут бойкотировать участие в церемонии в ответ на присутствие в ПАСЕ российской делегации.

Во вторник в формате отдельного события также состоится обмен мнениями с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

В среду, 2 октября, к Ассамблее впервые обратится новый генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич. Она также проведет первую пресс-конференцию для журналистов.

В этот же день делегаты будут избирать вице-президента ПАСЕ по квоте российской делегации.

В течение этой недели в Страсбурге будет находиться украинский режиссер, бывший российский заключенный Олег Сенцов. Он встретится с общественностью в Постоянном представительстве Украины при Совете Европы, а также примет участие в событии в ПАСЕ по проблематике разрушения авторитарными режимами механизма защиты прав человека.

По основному проекту повестки дня сессии Ассамблея рассмотрит вопросы защиты добровольных анонимных информаторов, общих стандартов института омбудсменов, защиты жертв терроризма, а также еврейского культурного наследия.

Кроме этого будет объявлен лауреат нынешней правозащитной премии ПАСЕ имени Вацлава Гавела.

По программе заседаний, ПАСЕ обсудит функционирование демократических институтов в Молдове, постмониторинговый диалог с Северной Македонией и вклад Банка развития Совета Европы в утверждение инклюзивных обществ.

Делегаты также проведут дебаты по проблематике трудовой миграции в Восточной Европе, а также насилия в области акушерства и гинекологии.

Несколькими днями ранее сообщалось, что делегация Грузии отказалась участвовать в сессии ПАСЕ.

Напомним, в конце июня ПАСЕ вернула России все полномочия, несмотря на то, что Москва не выполнила ни одной из семи резолюций, которые стали поводом для санкций против российской делегации. В ответ на это делегация Украины покинула сессию ассамблеи, а Верховная Рада отменила приглашение для наблюдателей на выборах от ПАСЕ.

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