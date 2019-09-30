В украинской делегации рассказали о перспективах демарша в ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ проводит встречи с французскими политиками, поддержавшими возвращение российской делегации.

Делегация Украины в ПАСЕ своим отсутствием на осенней сессии показывает свою позицию относительно возврата россиян, которых возвращали, в том числе и голосами французских делегатов. Об этом заявила глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько в интервью LB.ua.

"Наше отсутствие – это и есть демарш. Нам нужно в первую очередь перед французской стороной (да и перед всеми теми, кто голосовал за возвращение России в ПАСЕ) заявить: необходимо что-то менять или мы продолжим саботировать работу ассамблеи. Необходимо сказать, что сейчас роль и престиж этой организации падают. Как это выглядит? Для начала нам нужно договориться о встречах. В каком формате будут проходить эти переговоры – решим позже", - заявила Ясько.

Она также сообщила, что президенту Франции было отправлено соответствующее письмо, которое подписали делегации нескольких стран.

"Это письмо и есть запрос о встрече. У меня уже состоялась встреча с французским послом, я передала нашу официальную позицию. Кроме того, у меня будет встреча с Госсекретарем МИД Франции. Все это результаты того самого отправленного Макрону письма", - добавила она.

Отметим, что 1 октября Макрон выступит на сессии ПАСЕ и ответит на вопросы депутатов.

Напомним, сегодня в Страсбурге начинается осенняя сессия ПАСЕ. Украинская делегация не будет принимать в ней участия.

Как известно, в конце июня ПАСЕ вернула России все полномочия, несмотря на то, что Москва не выполнила ни одной из семи резолюций, которые стали поводом для санкций против российской делегации. В ответ на это делегация Украины покинула сессию ассамблеи, а Верховная Рада отменила приглашение для наблюдателей на выборах от ПАСЕ.

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