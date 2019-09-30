В Египте ликвидировали 15 боевиков

Застреленные на ферме террористы, по данным полиции, планировали совершить теракт.

В Египте силовики провели контртеррористическую операцию в городе Эль-Ариш провинции Северный Синай, в ходе которой ликвидировали 15 боевиков. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление министерства внутренних дел Египта.

Отмечается, что силовики остановили группу террористов, которые планировали совершить теракт.

Сотрудники египетской полиции задержали боевиков на ферме. Во время этого началась перестрелка, вследствие чего были ликвидированы 15 боевиков.

Напомним, 5 августа в результате столкновения нескольких автомашин в центре Каира произошел взрыв, в результате погибли 20 человек, 47 получили ранения. Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси квалифицировал случившееся как теракт. Спустя несколько дней сообщалось о ликвидации 17 террористов, причастных к взрыву.

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