МИД России обвинил США в визовой войне

В МИД России обвиняют США в развязывании визовой войны и не исключают ответных мер, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью журналу Международная жизнь

"В отношении того, будем ли мы устраивать визовую войну, – вы знаете, эта война идет и развязали ее сами США", - заявил он

Дипломат отметил, что в России не раз предлагали американским коллегам договариваться, а не действовать по принципу "око за око, зуб за зуб".