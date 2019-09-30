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МИД России обвинил США в визовой войне

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В Москве обещают ответные действия после отказа выдать визы части российской делегации на Генассамблею ООН.
Между США и РФ разгорается новый спор
Между США и РФ разгорается новый спор
kp.ru
В МИД России обвиняют США в развязывании визовой войны и не исключают ответных мер, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью журналу Международная жизнь.
 
 
"В отношении того, будем ли мы устраивать визовую войну, – вы знаете, эта война идет и развязали ее сами США", - заявил он 
 
Дипломат отметил, что в России не раз предлагали американским коллегам договариваться, а не действовать по принципу "око за око, зуб за зуб".
 
"Пока не получается. Видимо приоритеты у тех, кто формирует, определяет российскую политику в США, другие. Видимо, они замыкаются на попытку разговаривать с нами с позиции силы, но обреченность на провал этой линии давно понятна всем", - заключил Рябков.
 
Как сообщалось, США не дали визы части российской делегации для участия в сессии Генассамблеи ООН, которая прошла на прошлой неделе в Нью-Йорке. Американцы заявили, что проблема возникла из-за сроков подачи документов. В Москве утверждают, что все подали вовремя.

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Теги: Россия, США, Визы, МИД РФ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Graddfeydd    30.09.2019, 13:57
Оценка:  0
Graddfeydd
Всё пропало! Как же теперь США без виз в кацапию проживут в случае ответных мер? Теперь, наверное, опустеют магаданские и северодвинские курорты - не пустят больше американских туристов понежиться на побережье ласкового Охотского моря и получить радиоактивный загар на побережье Белого моря...
Хитрый-Лис    30.09.2019, 12:50
Оценка:  +3
Хитрый-Лис
А шо такое? За поребриком не сидится нужно к пиндосам в гости заглянуть?
ВыВсеВрети    30.09.2019, 13:36
Оценка:  0
ВыВсеВрети
кушать хотца!..))))))))))
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