В Казахстане из-за смартфона умерла школьница

Полиция проверяет обстоятельства трагедии.

В Алматинской области Казахстана 14-летняя школьница уснула ночью с включенным на зарядку мобильным телефоном. Утром девочку обнаружили мертвой.

Об этом сообщает агентство Tengrinews.

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"14-летняя школьница уснула ночью с включенным на зарядку мобильным телефоном. Под утро аккумуляторная батарея смартфона взорвалась, причинив девочке травмы, несовместимые с жизнью", - сказано в сообщении.

Отмечается, что прибывшие на место инцидента полицейские не обнаружили на теле несовершеннолетней признаков насилия. Также, по одной из версий, школьница заснула, слушая музыку. Гибель ребенка зарегистрировали как несчастный случай.

Как сообщалось В Иркутской области от удара током в ванной скончалась чемпионка России по панкратиону Ирина Рыбникова. Несчастный случай произошел, когда 15-летняя девушка уронила в воду смартфон, находившийся на зарядке.

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