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Глава ПАСЕ прокомментировала демарш Украины

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Лилиан Морис Паскье заявила, что "Украина может рассчитывать на полную поддержку ПАСЕ", а также, что сотрудничество в украинской делегацией является очень важным.
Президент ПАСЕ разочарована отсутствием украинской делегации на осенней сессии
Президент ПАСЕ разочарована отсутствием украинской делегации на осенней сессии

Президент ПАСЕ Лилиан Морис Паскье выразила сожаление по поводу непредставления полномочий для работы на осенней сессии постоянной делегации Верховной Рады Украины. Об этом она заявила на открытии осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге, сообщает Укринформ в понедельник, 30 сентября.

"Диалог и сотрудничество с украинской делегацией особенно важны для меня и для всех нас. Ведь Украина является страной-членом нашей организации. Украина может рассчитывать на нашу полную поддержку. В связи с этим я разочарована, что украинский парламент не представил полномочия своей новой делегации до открытия этой сессии", - заявила президент ПАСЕ.

Паскье выразила надежду, что Украина представит полномочия своей новой делегации в скором времени.

Вместе с тем она добавила, что Ассамблея должна продолжать работу вместе с российскими коллегами на основе открытого и честного диалога.

Как сообщалось, сегодня в Страсбурге открывается осенняя сессия ПАСЕ, которая продлится до 4 октября.

Украинская делегация не будет участвовать в ее работе в знак протеста против возвращения РФ. Вместе с Украиной бойкотировать ПАСЕ решили Литва, Латвия, Эстония и Грузия.

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Теги: Украина, ПАСЕ
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Источник: korrespondent.net

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