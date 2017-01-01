Адвокат Трампа хочет видеть отчет Луценко о расследовании по Байдену

Рудольф Джулиани заявляет, что в Украине дела против сына Джо Байдена были закрыты без следствия.

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани возмущен заявлениями бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко о невиновности Байдена-младшего перед украинским законом. Об этом он написал в понедельник, 30 сентября, в своем микроблоге Twitter.

"Я не могу поверить, насколько слепы наши СМИ. Они слепо используют прокурора, который коррупционно закрыл дела против сына Байдена и его коррумпированной компании", - написал Джулиани.

Он подчеркнул, что расследования против сына Байдена не проводилось, указав на отсутствие отчета.

"Взяточничество предлагает что-то ценное (гарантия критического займа на сумму 1,2 миллиарда долларов) в обмен на официальные действия (увольнение прокурора, коррумпированного или нет, который расследует твоего сына). Хвастун Байден признает это. И если вам нужна помощь с тем, знал ли он о сыне, еще многое впереди", - заявил адвокат Трампа.

Напомним, несколькими днями ранее экс-генпрокурор Луценко заявил американской прессе, что Сын Байдена не нарушал украинские законы.

А сегодня стало известно, что Луценко улетел в Лондон, чтобы "подтянуть английский".

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