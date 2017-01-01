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Адвокат Трампа хочет видеть отчет Луценко о расследовании по Байдену

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Рудольф Джулиани заявляет, что в Украине дела против сына Джо Байдена были закрыты без следствия.
Рудольф Джулиани возмущен заявлением Юрия Луценко
Рудольф Джулиани возмущен заявлением Юрия Луценко

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани возмущен заявлениями бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко о невиновности Байдена-младшего перед украинским законом. Об этом он написал в понедельник, 30 сентября, в своем микроблоге Twitter.

"Я не могу поверить, насколько слепы наши СМИ. Они слепо используют прокурора, который коррупционно закрыл дела против сына Байдена и его коррумпированной компании", - написал Джулиани.

Он подчеркнул, что расследования против сына Байдена не проводилось, указав на отсутствие отчета.

"Взяточничество предлагает что-то ценное (гарантия критического займа на сумму 1,2 миллиарда долларов) в обмен на официальные действия (увольнение прокурора, коррумпированного или нет, который расследует твоего сына). Хвастун Байден признает это. И если вам нужна помощь с тем, знал ли он о сыне, еще многое впереди", - заявил адвокат Трампа.

Напомним, несколькими днями ранее экс-генпрокурор Луценко заявил американской прессе, что Сын Байдена не нарушал украинские законы.

А сегодня стало известно, что Луценко улетел в Лондон, чтобы "подтянуть английский".

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Теги: США, Луценко, Украина-США, Байден, расследование, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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