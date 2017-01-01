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Литва присоединилась к демаршу Украины в ПАСЕ

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Два из четырех представителей литовской делегации Эмануэлис Зингерис и Симонас Гентвилас отказались от участия в сессии ПАСЕ.
Украина не будет участвовать в сессии ПАСЕ
Украина не будет участвовать в сессии ПАСЕ
Ellen Wuibaux/Council of Europe

Половина литовской делегации объявила о бойкоте сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в поддержку Украины. Об этом сообщает Baltictimes.

Сообщается, что два из четырех представителей литовской делегации Эмануэлис Зингерис и Симонас Гентвилас отказались от участия в сессии ПАСЕ из-за возвращения Российской Федерации.

Ранее член украинской делегации в ПАСЕ Гончаренко поблагодарил делегацию Грузии, которая поддержала решение не принимать участие в официальных мероприятиях открывающейся сессии ПАСЕ.

Как сообщалось, сегодня в Страсбурге открывается осенняя сессия ПАСЕ, которая продлится до 4 октября. Украинская делегация не будет участвовать в ее работе в знак протеста против возвращения РФ.

 

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Теги: Россия, Украина, ПАСЕ, Литва, бойкот
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Источник: korrespondent.net

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